🎥 BEKIJK: Tadej Pogacar verkent de Pyreneeën en ziet af

Tadej Pogacar bereidt zich voor op de Tour en is deze week in de Pyreneeën gesignaleerd. Hij liet al weten dat hij afziet.

In de slotweek van de Tour staan er enkele Pyreneeënritten op het menu. Tadej Pogacar is die deze week aan het verkennen.

Gisteren was Pogacar de rit met aankomst op Peyragudes aan het verkennen. Die aankomst is voorzien op 20 juli. De rit vertrekt vanuit Saint-Gaudens en onderweg beklimmen renners 3 cols en is er aan het einde nog eens een aankomst bergop. Pogacar liet al weten wat hij van die aankomst vindt.