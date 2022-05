UPDATE: Intermarché-Wanty-Gobert, Alpecin-Fenix en Lotto Soudal spelen sprinter uit in Veenendaal-Veenendaal

Intermarché-Wanty-Gobert en Alpecin-Fenix gaan op zoek naar een volgend succes. Veenendaal-Veenendaal is een koers die hen daartoe de kans biedt.

Beide Belgische ploegen zijn bezig aan een goed seizoen en dat smaakt uiteraard naar meer. Zaterdag wordt er bij de mannen nog eens gekoerst op Nederlandse bodem en wel in de Veenendaal-Veenendaal Classic. Deze wedstrijd is een kans voor sprinters om te zegevieren. In die optiek hebben Intermarché-Wanty-Gobert en Alpecin-Fenix dan ook hun selectie gevormd.

Nadat hij naar de zege knalde in de slotrit van de Vierdaagse van Duinkerke, hoopt Gerben Thijssen hetzelfde te doen in Veenendaal. Tom Devriendt, Julius Johansen, Andrea Pasqualon, Adrien Petit, Corné van Kessel en Boy van Poppel staan hem bij. Zondag komt Intermarché met nagenoeg dezelfde ploeg aan de start van de Antwerp Port Epic. Alleen zal de plek van Julius Johansen dan ingenomen worden door Dimitri Claeys.

🇳🇱 #VV22



Next up on our race schedule: Veenendaal - Veenendaal Classic (1.1), 4th race of the #ExteriooCyclingCup.



We're excited to have @edwPlanckaert back in the team after his horrible crash in the Tour of Turkey. Good luck, guys! pic.twitter.com/L0cdH9nI3w Alpecin-Fenix Cycling Team (@AlpecinFenix) May 19, 2022

Bij Alpecin-Fenix kunnen ze de comeback aankondigen van Edward Planckaert na zijn val in de Ronde van Turkije. Sprinter bij uitstek in de selectie is Jakub Mareczko, die in de Giro in de derde rit naar een top vijf spurtte en 's anderendaags afstapte tijdens de rit naar de Etna. Ook Julien Vermote, Fabio Van Den Bossche, Simon Dehairs, Lionel Taminiaux en Ayco Bastiaens zijn er zaterdag bij in Veenendaal-Veenendaal.

Update: ook bij Lotto Soudal hebben ze hun selectie voor Veenendaal-Veenendaal bekendgemaakt. Het zet vooral in op Arnaud De Lie, die mag proberen om zijn vierde overwinning van het seizoen te pakken. Hieronder vind u de volledige selectie van Lotto terug.