Bora-Hansgrohe maakte de koers hard naar Turijn: "Het was een bijna-perfecte dag"

Bora-Hansgrohe zorgde in de 14e rit naar Turijn voor een harde wedstrijd. Ze hadden een plan en achteraf zeiden ze dat het "een bijna-perfecte wedstrijd" was.

Het was een opvallend beeld: op meer dan 70 km van de aankomst in Turijn ging het tempo in het peloton dankzij Bora-Hansgrohe opeens de hoogte in. De vroege vlucht werd al snel gegrepen en enkele klassementsrenners moesten lossen.

"Het was ons plan om de klassementsmannen te isoleren", zei ploegleider Enrico Gasparotto achteraf. "Om op die manier bij hen wat tijd af te snoepen. Dat was niet makkelijk in deze rit, maar Jai Hindley zat vol vertrouwen en dat zorgde voor een kalmerend gevoel bij de ploegmaats. Daardoor waren ze ervan overtuigd dat we hier iets konden neerzetten. Wat ook gebeurd is."

Hindley sprintte naar een 2e plaats op 15 seconden van Simon Yates. In het klassement staat hij nu 2e op 7 seconden van Richard Carapaz. "Enkele favorieten zijn ook uitgeschakeld voor het algemeen klassement. Dus ik denk dat we kunnen spreken van een bijna-perfecte dag."