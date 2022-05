Dylan Groenewegen wint oppermachtig de massasprint in de Veenendaal-Veenendaal Classic

Dylan Groenewegen heeft de Veenendaal-Veenendaal Classic gewonnen. Hij was oppermachtig in de massasprint.

Een dag na de vrouwen was het aan de mannen om de Veenendaal-Veenendaal Classic te rijden. De wedstrijd maakt deel uit van de Exterioo Cycling Cup. Op het menu stond een tocht van 195 km in en rond Veenendaal met 9 beklimmingen onderweg en enkele passages langs de aankomst. De renners moesten de Amerongseberg 1 keer oprijden. De Grebbeberg en Paardenveld lagen elk 4 keer op het parcours.

In de vroege vlucht zaten 5 renners. Zij reden al na ruim 10 km weg. Daarbij zaten 4 Nederlanders en een Amerikaan. De maximale voorsprong was ongeveer 3,5 minuten. Net voor de laatste passage bij de aankomst waren de vroege vluchters nog met 4. Op 11 km van de streep werden de leiders gegrepen.

Een massasprint was onvermijdelijk. Dylan Groenewegen ging van vroeg aan. Niemand kwam er nog over. Het is de 4e keer dat hij in Veenendaal wint. Gerben Thijssen werd 2e, Arnaud De Lie 3e.