Voor de 3e keer raak: Julien Simon is de sterkste in de Tour du Finistère

Julien Simon heeft de Tour du Finistère gewonnen. Op de slothelling was hij de snelste in de sprint. Het is zijn 3e overwinning in de Finistère.

In Bretagne stond vandaag de Tour du Finistère op het programma. Het parcours ging over de typisch Bretoense wegen. Dus het was de hele dag draaien en keren en het ging de hele tijd op en af. De aankomst was ook hellend. In de vroege vlucht zaten 4 Fransen en een Spanjaard. Ze kregen nooit meer dan 3 minuten. Ze werden dan ook tijdig gegrepen door het peloton. Op de slothelling was de Julien Simon de snelste. Het is de 3e keer dat hij in de Finistère wint. Simon won met 2 seconden voorsprong op Clément Venturini. Greg Van Avermaet keerde terug in het peloton met een 5e plaats.