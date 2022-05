Dominantie in eigen land: Nils Politt wint voor Bora-Hansgrohe de Rund um Köln

Nils Pollit heeft de Rund um Köln gewonnen. Hij reed in de slotkilometers weg uit een kopgroep van 3. Zijn ploegmaat Danny van Poppel is 2e.

In de Rund Um Köln vertrokken de renners vanuit het centrum van Keulen om via enkele lussen weer aan te komen in Keulen. Onderweg ging het heel de tijd op en af en waren er 6 officiële beklimmingen.

Bora-Hansgrohe probeerde als Duitse WorldTourploeg de wedstrijd te domineren. Met nog ruim 50 km te gaan vertrokken 3 renners uit een ruime kopgroep. Dat waren NIls Politt en Danny van Poppel van Bora-Hansgrohe en Nikias Arndt van Team DSM. Het peloton was ondertussen al uitgeschakeld.

De achtervolgende groep, waar Bora-Hansgrohe afstopte, kon de 3 leiders niet meer inhalen. In de kopgroep zat Arndt gevangen. Op iets minder dan 5 km van de streep ging Politt alleen in de aanval. Een paar kilometer verder vertrok ook van Poppel uit de rug van Arndt.