De slotweek van de Giro gaat in: Richard Carapaz is vastberaden en ziet Mikel Landa als zijn grootste uitdager

Richard Carapaz is vastberaden voor de slotweek van de Giro. Zo klonk hij tijdens de persconferentie op de laatste rustdag. Hij liet wel merken dat hij Mikel Landa als zijn grootste uitdager ziet.

De Giro is aan zijn slotweek toe en die oogt loodzwaar met 4 bergritten en een tijdrit op de slotdag. De leider na 2 weken is Richard Carapaz. Op de traditionele persconferenties op de rustdag sprak Carapaz de pers te woord.

"Ik ben heel gemotiveerd om de slotweek in te gaan", zei Carapaz. "Ook heb ik een goed team om de roze trui te verdedigen. Ik heb ondertussen ook meer ervaring dan in 2019, toen ik voor de eerste keer won. Ik zie het dus zitten."

Tijdens Carapaz' persconferentie viel regelmatig de naam van Mikel Landa. Het is dus duidelijk dat hij met Landa rekening houdt. "Het wordt heel zwaar", zei Landa op zijn persconferentie. "Er zijn lange beklimmingen en veel hoogtemeters. Ideaal dus voor een renner zoals mij. In Verona wil ik op het podium staan. Het liefst met de roze trui in bezit."