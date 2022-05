Minder druk voor Remco Evenepoel na zijn zege in Luik-Bastenaken-Luik

Remco Evenepoel hervat in de Ronde van Noorwegen. Dat is zijn 1e wedstrijd sinds zijn zege in Luik-Bastenaken-Luik. Hij voelt sindsdien minder druk, zegt hij in een interview voor Het Nieuwsblad.

Eind april won Remco Evenepoel Luik-Bastenaken-Luik. Sindsdien reed hij geen enkele koers meer. Deze week hervat hij in de Ronde van Noorwegen.

In de tussentijd is Evenepoel op hoogtestage geweest in Denia. Zo laat hij weten aan Het Nieuwsblad. Hij trainde daar op zeeniveau en sliep daar op hoogte. Daar heeft hij ook serieus getraind met het oog op de Ronde van Zwitserland en het BK tijdrijden. Na dat BK gaat hij terug op hoogtestage om zich verder voor te bereiden op enkele koersen in Spanje en uiteindelijk ook de Vuelta.

Sinds zijn zege in La Doyenne voelt Evenepoel minder druk. Er is een zekere stres verdwenen. Het geeft extra vertrouwen en er is minder twijfel. Ook is het voor hem makkelijker om zich op te laden voor een training of een wedstrijd die nog komt.