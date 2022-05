🎥 Afscheidnemend renner met verleden bij Quick-Step ziet kartonnen bord van zichzelf bij uitzinnige fans

Het gaat om Maximiliano Richeze, die bij UAE nog een nieuw contract kreeg om de Giro van dit jaar nog te kunnen rijden en zo afscheid te kunnen nemen van de wielersport. De 39-jarige Argentijn koerste van 2016 tot en met 2019 bij Quick-Step.

Het is zijn huidige ploeg UAE die met een filmpje aantoont hoe fanatiek sommige fans van Richeze nog zijn. Na afloop van de vijftiende rit stonden enkele fans met een kartonnen bord van hem te zwaaien. Ze gingen helemaal uit hun dak toen de renner in de wagen even halte hield.

We all know how popular @MaxRicheze is, and the fans showed their love 🇦🇷🤩🙌.



Gracias! #UAETeamEmirates #WeAreUAE #Giro pic.twitter.com/pN2XLGtL86