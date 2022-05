Alexandra Manly wint de 1e rit in de Ronde van Thüringen, Sanne Cant 7e

Alexandra Manly heeft de 1e etappe in de Ronde van Thüringen gewonnen. Ook is ze de 1e leidster. Sanne Cant sprintte naar de 7e plaats.

In de Ronde van Thüringen begon vandaag een nieuwe WorldTourwedstrijd. De 1e etappe was een korte etappe van minder dan 94 km lang met start en aankomst in Hof. Onderweg waren er 2 officiële beklimmingen.

Halfweg splitste het peleton zich in 2, maar enkele kilometers later kwam alles weer bij elkaar. Nadien bleef het onrustig met verschillende aanvallen. Uiteindelijk gingen we in Hof naar een sprint met een omvangrijke groep.

In de sprint was Alexandra Manly van BikeExchange-Jayco de snelste. Femke Markus van Parkhotel Valkenburg was 2e. Sanne Cant (Plantur-Pura) werd 7e. Manly is ook de 1e leidster in de Ronde van Thüringen.