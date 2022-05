🎥 Spelletjes tussen de groten: Landa laat zich niet vangen aan het toneelstukje van Carapaz

Het is in de Giro niet enkel fysiek zwaar, er worden ook mentale spelletjes gespeeld. Carapaz en Landa houden zich daar mee bezig.

Richard Carapaz en Mikel Landa zijn momenteel de nummer 1 en 3 in het klassement van de Giro. De strijd om de eindzege is niet enkel een fysieke, maar ook een mentale strijd. Carapaz deed alsof hij een moeilijk moment kende, maar Landa trapte niet in de val.

Bovenstaand filmpje werd u aangeboden door Discovery+

https://www.discoveryplus.com/nl/sport/cycling?utm_campaign=NL-EU-D1-DIS-C11-PR-CAM-AW-W-Cycling-Giro-220421-NA&utm_medium=referral&utm_source=pr.com&utm_content=text-paid-prcom-id1