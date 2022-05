Dit is het pittige programma van Remco Evenepoel in aanloop naar de Vuelta

Remco Evenepoel heeft op zijn 22e zijn eerste monument beet en heeft ondertussen ook de Ronde van Noorwegen op zijn palmares geschreven.

Remco Evenepoel is begonnen aan het tweede deel van zijn seizoen met drie ritzeges en de eindzege in Noorwegen, nu gaat het verder richting Vuelta.

Het grote doel is de Vuelta later dit jaar, de opbouw daarnaartoe is nog steeds pittig. Met zoals steeds rittenkoersjes van een week, misschien wel waar Remco Evenepoel het beste in is.

Pittig programma

Het volgende doel is de Ronde van Zwitserland (12-19 juni), daarna is er een uitstapje richting het BK (tijdrit 23 juni, wegrit 26 juni).

Via de Clasica San Sebastian (30 juli) en de Ronde van Burgos (2 tot 6 augustus) gaat het dan naar de Ronde van Spanje, die begint op 19 augustus. Na de Vuelta volgt ook nog het WK in Australië vermoedelijk, met de tijdrit op 18 september en de wegrit op 25 september.