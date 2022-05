Fuglsang proeft nog eens smaak van de zege en Belg Cras vijfde in Franse klimkoers, Froome gaat mee tot slotklim

Een Franse klimkoers is een meevaller geworden voor Israel-Premier Tech, met Fuglsang en Froome in de hoofdrollen. Voor de Belg Steff Cras van Lotto was ook een knappe ereplaats weggelegd.

In de Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes vindt een automatische uitdunning plaats op basis van de wet van de sterkste. Met nog 17 kilometer te gaan bleven er maar 14 renners meer over. En wie was daar nog bij? Jawel, ene Chris Froome. Voor de viervoudig Tourwinnaar veruit zijn beste prestatie sinds zijn verschrikkelijke valpartij enkele jaren geleden. Met Steff Cras was er ook nog een Belg vooraan vertegenwoordigd. De andere namen die nog mochten hopen op de zege bij het begin van de finale: Gaudu, Pinot, Lenny Martinez, Reichenbach, Fuglsang, Woods, Jesús Herrada, Meintjes, Bouchard, Michel Ries, Jorgenson en Mühlberger. ONTKNOPING OP VALBERG De ontknoping op de Valberg lonkte. Op de eerste oplopende stukken van de slotklim moest Froome er dan toch af, terwijl Reichenbach het tempo hoog hield. Er waren nog wel kansen voor Israel-Premier Tech om de zege te pakken, want Fuglsang ging er op zes kilometer van het einde vandoor. Gaudu, Herrada, Woods, Cras en Meintjes vormden nog een achtervolgend groepje van vijf man. Gaudu en Woods waren de sterkste achtervolgers. Woods kon als ploegmaat van Fuglsang perfect de druk bij Gaudu leggen om de leider in de koers terug te halen. Dat was onbegonnen werk. Zo werd het de eerste zege sinds lang voor de Deen. Woods spurtte naar een tweede plek, voor Gaudu. Steff Cras werd mooi vijfde.