Evenepoel wil zich meer focussen op WorldTour-ronden en reageert op standpunt van Van Aert over WK-tijdrit

Remco Evenepoel brandt nog van ambitie en wil dat tonen in de WorldTour. Dat Van Aert de WK-tijdrit wellicht overslaat, daar heeft hij nu ook voor het eerst op gereageerd.

Voor zijn deelname aan Gullegem Koerse kwam Remco Evenepoel bij Belga terug op het winnen van de Ronde van Noorwegen. "Dat is leuk, maar ik wil me nu wat meer focussen op rondes in de WorldTour. Ik heb tijdens mijn stage in Spanje bewust getraind op het klimmen. Ik trainde op lange en steile bergen om goed te zijn in de Ronde van Zwitserland en later op het jaar in de Vuelta."

OP STAGE VOOR VUELTA

De laatste grote ronde van het seizoen is één van de grote doelen uit het najaar. "Voor de Ronde van Spanje ga ik zeker nog op stage, om ook daar optimaal aan de start te verschijnen. Ik zal in Zwitserland ook al wel enkele antwoorden krijgen op bepaalde vragen."

Evenepoel heeft ondertussen ook het nieuws zien passeren over Wout van Aert die waarschijnlijk niet gaat meedoen aan het WK tijdrijden. "Wout zal daar wel zijn redenen voor hebben. Hij zal de focus willen leggen op de wegrit."