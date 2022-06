'Lotto Soudal recupereert 2 renners in Heistste Pijl, Arnaud De Lie kopman'

Arnaud De Lie is kopman voor Lotto Soudal in de Heistse Pijl. Dat weet Wielerflits. Ook bevestigde de ploeg dat ze met Frederik Frison en Kamil Malecki 2 renners recupereren.

In de Heistse Pijl staat ook Lotto Soudal aan de start. Hun selectie is nog niet officieel, maar aan Wielerflits lieten ze al weten dat Arnaud De Lie de kopman is. De Lie zal zeker bijgestaan worden door Brent Van Moer en Reinardt Janse van Rensburg.

Ook kwam Lotto Soudal met goed nieuws. Ze kunnen 2 renners recupereren. Dat zijn Frederik Frison en Kamil Malecki. Frison keert zo terug na zijn sleutelbeenbreuk in Dwars door Vlaanderen. Tijdens zijn revalidatie hield hij ook nog eens een gebroken rib en een ingedeukte long over aan een botsing met een auto. Malecki keert ook vroeger terug. Na een controle 2 weken geleden werd er verwacht dat hij na zijn knieoperatie nog zeker 2 maanden out zou zijn.