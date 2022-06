Alle handtekeningen gezet: EK wielrennen komt in 2023 naar Drenthe en dus ook naar gekende klim

Het is nu helemaal zeker: het EK wielrennen zal in 2023 doorgaan in Nederland, in Drenthe meer bepaald. Met aankomst op een gekende klim.

De contracten voor de toekenning van het EK 2023 aan Nederland zijn op de VAM-berg ondertekend, meldt Cyclingonline.nl. De handtekeningen van gedeputeerde Henk Brink en UEC-voorzitter Enrico Della Casa maken het officieel.

"We hadden direct een klik met de provincie en organisator Courage Events", legt Della Casa uit. "Drenthe laat zien hoe je van afval - en daar hebben we allemaal mee te maken - iets moois kunt maken om te recreëren en te sporten. We zijn blij terug te zijn in het land dat al enkele jaren bovenaan de landenranking staat."

AANKOMSTEN OP VAM-BERG

Alle wegwedstrijden van het EK wielrennen zullen in 2023 eindigen op de VAM-berg. Vorig jaar ging Remco Evenepoel in de EK-wegrit in Trente op pad met Sonny Colbrelli. Laatstgenoemde kroonde zich Europees kampioen in een sprint met twee. Dit jaar vindt het EK in München plaats.