Met 2 man op podium en 3 in top 15 is vreugde compleet bij Intermarché: "Individueel waren onze renners heel sterk"

Het droomseizoen van Intermarché gaat onverminderd verder. Met 2 man op het podium en 3 in de top 15 was de Ronde van de Apennijnen wel het summum voor de ploeg.

Louis Meintjes behaalde in de Italiaanse eendagskoers zijn eerste overwinning in zeven jaar, maar dat was nog niet alles. Georg Zimmermann kon op de derde plaats eindigen, zo mochten twee renners van de ploeg plaatsnemen op het podium. Ook de twaalfde plaats van Quinten Hermans zet het sterke collectief van Intermarché-Wanty-Gobert mee in de verf.

Valerio Piva kon uiteraard niet anders dan heel tevreden zijn. "Individueel waren onze renners heel sterk vandaag, niet minder dan vier mannen volgden de eerste groep over de top van Pietralavezzara. De wedstrijd verliep perfect voor ons, tot Rota in de afdaling een tweede keer ten val kwam over een olievlek en samen met een vijftal andere renners in het ravijn terecht kwam."

© photonews

Gelukkig bleef de schade beperkt tot schaafwonden. "Rota heeft vanuit de wagen kunnen volgen hoe Meintjes onze strategie uitvoerde door op de laatste klim een schifting te maken. Het is ongelofelijk hoe onze Zuid-Afrikaanse klimmer, met de steun van een sterke Zimmermann, de vlakke finale naar zijn hand heeft kunnen zetten!"