Arnaud De Lie de sterkste in de Heistse Pijl: "Mijn contract zal verlengd worden"

Arnaud De Lie won duidelijk de spurt in de Heistse Pijl. Tijdens het flashinterview bij Sporza zei hij dat zijn contract zal verlengd worden.

De sterkste spurter in de Heistse Pijl was Arnaud De Lie. Hij won duidelijk voor Giacomo Nizzolo en Mark Cavendish. "Het was het plan om in de laatste klim van de Heistseberg goed gepositioneerd te zitten", zei De Lie in het flashinterview aan Sporza. "We waren met 3 weg en daarna nam ik mijn verantwoordelijkheid. Nizzolo begon de spurt op 250 meter van de streep en ik kon er voorbij spurten."

De Lie heeft nog een contract bij Lotto Soudal tot het einde van 2023. "Dat zal verlengd worden met 1 of 2 jaar. Dus mogelijk tot 2025. De ploeg heeft veel vertrouwen in mij. Dus waarom zou ik dan veranderen van ploeg", sloot hij af.