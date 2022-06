Arnaud De Lie spurt naar de overwinning in de Heistse Pijl

Arnaud De Lie heeft de Heistse Pijl gewonnen. In de spurt was hij de snelste. Giacomo Nizzolo werd 2e. Mark Cavendish spurtte naar een 3e plaats.

De Heistse Pijl vertrok in Vosselaar om dan richting Heist-op-den-Berg te trekken. In totaal stond er 193 km op het menu. De renners kwamen al halfweg voor de 1e keer voorbij de aankomstlijn. Dan waren er nog 6 plaatselijke ronden van ruim 15 km. In de plaatselijke ronde was er de Heistseberg, een bochtige klim op kasseien.

In het begin van de race was er heel wat strijd om in de vroege vlucht te zitten. Na bijna een uur konden 6 renners toch weggeraken. Daarbij zaten ook 2 Belgen met Thibau Verhofstadt en Jorre Debaele. Het peloton gaf hen maximaal 5,5 minuten. Met nog meer dan de helft te gaan, begonnen de sprintersploegen zich te organiseren. Geleidelijk zakte de voorsprong van de vroege vlucht.

HECTISCHE FINALE

Op 2 ronden van het einde vielen Oscar Onley en Benjamin Perry aan uit de kopgroep, maar de ketting van Perry ging eraf. Dus ook Onley was een vogel voor de kat. In de laatste kilometers waren er nog enkele uitvallen, maar die waren telkens tevergeefs. Ook waren er een aantal valpartijen.

Alles hing af van de laatste keer de Heistseberg. Daar werd er hard doorgetrokken. De belangrijkste spurters konden voorin blijven. Al snel kwamen ze aan de finish. Daarin was Arnaud De Lie de snelste. Giacomo Nizzolo spurtte naar de 2e plaats. Mark Cavendish moest van ver komen en spurtte naar de 3e plaats.