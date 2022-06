Cristian Scaroni spurt naar zijn 1e profzege

Cristian Scaroni heeft de 1e rit van de Adriatica Ionica Race gewonnen. Hij was de snelste in een spurt met 4. Het is zijn 1e profzege en hij is ook de 1e leider.

De 1e rit van de Adriatica Ionica Race vertrok in Tarvisio. Daar trok het peloton richting de Italiaanse kust en ging het vooral in dalende lijn. Onderweg waren er wel nog 2 korte beklimmingen. De finish in Monfalcone zagen de renners 2 keer. Er was een plaatselijke ronde van ruim 20 kilometer.

Na enkele kilometers was er al een vroege vlucht. Daarin zaten enkel Italianen van Italiaanse continentale ploegen in. Ze kregen maximaal 4,5 minuten. Op 5 kilometer van de streep werden ze weer gegrepen. We leken op weg naar een massaspurt.

In de slotkilometers probeerden enkele renners nog de massaspurt te ontlopen. 4 renners spurtten uiteindelijk voor de overwinning. Cristian Scaroni was de snelste. Het is zijn 1e profzege. Ook is hij de 1e leider.