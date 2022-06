Mark Cavendish baalt na zijn 3e plaats: "Er zat meer in"

Mark Cavendish spurtte in Heist-op-den-Berg naar een 3e plaats. Achteraf baalde hij: "Er zat meer in." Zo zei hij tijdens het flashinterview na de wedstrijd.

De laatste keer dat het peloton de Heistseberg moest trotseren, kon Mark Cavendish goed voorin blijven. "Maar in de afdaling ging mijn ketting eraf", zei hij tijdens het flashinterview aan Sporza. "Daardoor verloor ik veel plekken, maar ik bleef doorgaan. Uiteindelijk spurtte ik naar een 3e plaats. Als ik in de laatste bocht in de top 5 had gezeten, had er meer ingezeten. Het is echt balen. Zeker omdat de ploeg heel de dag zo hard heeft gewerkt."

Cavendish zag Arnaud De Lie spurtten naar de overwinning in de Heistse Pijl: "Hij is echt heel snel." Al kon Cavendish moeilijk op zijn naam komen: "De Lie? De Bie? Ah ok, De Lie."