Patrick Lefevere spreekt van het decennium te veel voor Davide Rebellin

Davide Rebellin is nog altijd renner op zijn 50e. Al is niet iedereen overtuigd waarom hij blijft doorgaan. Patrick Lefevere kwam erop terug in column in Het Nieuwsblad. Hij spreekt van het decennium te veel.

Het was een opvallend beeld eerder deze week. Davide Rebellin stond op zijn 50e aan de start van de Ronde van de Apennijnen. Hij finishte als 19e. Dat allemaal na zijn dubbele beenbreuk opgelopen in de Memorial Marco Pantani. Patrick Lefevere kwam daarop terug in zijn column in Het Nieuwsblad. AFKOOKSEL Voor Lefevere is het tragisch. Niemand mag iemands persoonlijke rekening maken volgens Lefevere, maar hij weet wel dat de persoonlijke ambities van Rebellin bij hem minstens 1 huwelijk heeft gekost. Lefevere kent Rebellin al lang. Hij werd in 1992 prof bij de ploeg van Lefevere. Ook vraagt Lefevere zich oprecht af waarom Rebellin blijft doorgaan. Koersen voor kleinere ploegen ver van Europa is volgens Lefevere een afkooksel van wat Rebellin gewoon was tijdens zijn beste jaren. Soms wordt er gesproken van het jaar te veel. Volgens Lefevere is dat bij Rebellin het decennium te veel.

