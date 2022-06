Bert De Backer na de Brussels Cycling Classic: "Er werd te veel gepokerd"

Bert De Backer zag tijdens de Brussels Cycling Classic dat het peloton te kort kwam. Hij had daar een verklaring voor. "Er werd te veel gepokerd", zei hij aan Sporza.

De Brussels Cycling Classic is een koers die vaak eindigt op een massasprint, maar dit jaar kwam het peloton te laat. Bert De Backer was cocommentator voor Sporza en zat zo in een perfecte positie om daar een oordeel over te vellen.

"Bij zo'n koers zoeken de ploegen altijd bondgenoten om samen dat gat dicht te rijden", zei De Backer na de koers aan Sporza. "Maar vaak wordt er ook gepokerd en deze keer was er te veel gepoker. Soms rijdt een ploeg op kop, maar op 50 km van de streep stoppen ze dan met rijden als ze zien dat ze geen hulp krijgen. Soms rijden ze dan toch door, maar tijdens deze koers zal dat niet het geval geweest zijn."