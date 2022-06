🎥 Tweede Italiaanse ritzege in drie dagen in de Adriatica Ionica Race

In de Italiaanse rittenkoers Adriatica Ionica Race wachtte het peloton een lastige dag. De rit van Ferrara naar Brisighella was niet voor doetjes.

Op het profiel van de etappe was wel nog een vlakke aanloop van zeventig kilometer op te merken, maar nadien werd het zwaar met de beklimmingen van Rilo Terme en Brisighella, met ook nog een heuvelachtige lus rondom de aankomstplaats.

Bizkarra, Fancellu en Monaco voelden zich wel geroepen om in de vroege ontsnapping te kruipen. Met hun drietjes reden ze een voorsprong van enkele minuten bij mekaar. Monaco moest bergop zijn twee medevluchters laten gaan, maar andere renners slaagden er dan weer in om de oversteek naar voren te maken. Zo werd een kopgroep van vijftien man gevormd.

In de finale liet Giovanni Carboni de rest achter. Hij is een renner van Gazprom-RusVelo, maar door de Russische invasie in Oekraïne mag die ploeg geen wedstrijden meer rijden. Carboni koerst daarom onder de Italiaanse vlag en dus mét succes! Na de ritzege van Scaroni in de openingsrit zorgt Carboni voor de tweede Italiaanse ritzege in drie dagen.