Lorena Wiebes wint 2e rit in de Women's Tour, Belgische mee op het podium

Lorena Wiebes heeft de 2e rit van de Women's Tour gewonnen. Ze was in de massaspurt de snelste. Shari Bossuyt werd 3e. Clara Copponi blijft leidster.

De 2e etappe van de Women's Tour was een lus met start en aankomst in Harlow. Tijdens de rit van 92 km waren in het slot nog 2 officiële beklimmingen. Na die hellingen bleef het op en af gaan. De aankomst liep zelf ook nog zachtjes omhoog.

Het duurde tot bijna halfweg vooraleer er iemand kon wegrijden. Het was Stuart Sammie van CAMS-Basso die in haar eentje voor het peloton ging rijden. Ze kreeg maximaal iets meer dan een minuut en op ruim 20 km van de aankomst werd ze weer gegrepen.

Kort daarna reden Gladys Verhulst (Le Col-Wahoo) en Lily Willams (Human Powered Healthcare) weg. Ze hadden maar een kleine voorsprong en werden op een paar kilometer van de finish gegrepen. In de massasprint was Lorena Wiebes van DSM de snelste. Het is al haar 9e overwinning dit seizoen. Shari Bossuyt sprintte naar de 3e plaats. Clara Copponi blijft leidster.