David Gaudu is blij met zege in Dauphiné: "Het einde van alle ellende"

David Gaudu won de 3e rit van de Dauphiné. Achteraf was hij blij met zijn zege: "Dit is het einde van alle ellende."

In de slotmeters van de 3e etappe kon David Gaudu Wout Van Aert nog remonteren. "Op 500 meter van de streep zat ik nog wat ver", zei Gaudu achteraf. "Kevin Geniets kwam voorbij en ik pakte zijn wiel. Daarna zat ik eerst wat ingesloten, maar ik voelde dat ik nog wat kracht in de benen had. Ik kon in de slipstream van Van Aert geraken en kon tot mijn eigen verbazing hem nog kloppen."

"Het is vooral fijn dat ik kan winnen na al mijn ellende", ging hij verder. "Ik liep een breuk op in mijn ruggenwervel tijdens Parijs-Nice en bleef nog enkele dagen verder rijden. Daarna moest ik in Luik-Bastenaken-Luik opgeven door een bronchitis. Ik ben blij dat ik met deze overwinning alle ellende kan afsluiten."