Franse toprenners zijn niet te spreken over de inspuitingen van Rafael Nadal: "Bij ons zouden ze meteen van doping spreken"

Thibaut Pinot en Guillaume Martin hebben gereageerd op de inspuitingen die Rafael Nadal tijdens Roland Garros in zijn voet kreeg. "Als wij dat doen, spreken ze over doping", zei Martin aan L'Equipe.

Rafael Nadal won Roland Garros voor de 14e keer, ondanks dat hij veel pijn had in zijn voet door de ziekte van Müller-Weiss. Hij kreeg inspuitingen om de pijn te verzachten.

Guillaume Martin reageerde daarop in L'Equipe: "In het wielrennen zou dat onmogelijk zijn en maar goed ook. Als iemand ziek of geblesseerd is, doet die niet mee aan de competitie. Dat is beter voor de gezondheid van de atleten. Ik weet niet of dat op lange termijn zo gezond is voor de voet van Nadal."

DE HEMEL INPRIJZEN

Vervolgens haalde Martin ook een gevoeliger thema aan. "Injecties en medicijnen zijn genezend, maar kunnen ook tot verbeterende prestaties zorgen" ging hij verder. "Sommigen gebruiken dat om de prestaties te verbeteren. Ik vind dat het randje. Als wij dat doen, worden we meteen beschuldigd van doping. Ook al is daar geen reden voor. Nadal wordt de hemel ingeprezen, omdat hij zo veel pijn kan leiden."

Ook Thibaut Pinot reageerde. "De helden van vandaag", reageerde hij op Twitter, op een vraag over hoeveel injecties Nadal had gekregen.