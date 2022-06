Geen Benelux Tour in 2022: slaan jaartje over door overvolle kalender

De Benelux Tour is dit jaar afgelast. Ze slaan een jaar over door de te drukke wielerkalender.

Tussen 29 augustus en 4 september zou dit jaar de Benelux Tour doorgaan. Dat is de vroeger BinckBank Tour. Sonny Colbrelli won vorig jaar dit rittenkoers, maar de organisatie besliste om 2022 over te slaan. De organisatie gaat nu op zoek naar een beter datum in 2023.

CONFLICTEN

De reden is simpel: de kalender is overvol. Gelijktijdig is ook de Vuelta bezig. "De overvolle wielerkalender zorgt voor problemen", klinkt het bij Golazo. "Dat is vooral op logistiek vlak en op mediavlak. We hebben naar verschillende oplossingen gezocht, maar het is het beste om een jaar uit te stellen."

"In Nederland kan er geen politiebijstand zijn", gaat het verder. "Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Ook moest er naar andere aankomsturen gezocht worden, maar dat zou tot uren leiden die niet interessant zouden zijn voor supporters, genodigden en tv-kijkers. Ook zouden de ploegen dan op onmogelijke momenten moeten starten of zich verplaatsen."