Belgen in hoofdrol in Dauphiné: Wout van Aert klopt Jordi Meeus in sprint, Bakelants in slotkilometer teruggegrepen

Wout van Aert heeft zijn tweede ritzege in de Dauphiné beet. Ook andere Belgen als Bakelants en Meeus droomden van de ritzege, maar die ging dus wel degelijk naar de leider.

Jan Bakelants ging samen met Benjamin Thomas, Fabien Doubey en Sebastian Schönberger in de aanval. Ondanks een beperkte voorsprong, maar het peloton had de handen vol met het kwartet. Met zeker ook Bakelants die een prima indruk maakte. In de slotkilometer keken ze vooraan toch even naar mekaar, waardoor ze in de laatste tweehonderd meter in de sprint overvleugeld werden.

Dylan Groenewegen was er vooraal al niet meer bij. Dit was een op papier vlakke etappe, maar in de finale waren er toch nog een paar knikjes die niet als een klim gecategoriseerd werden. Voor Groenewegen bleek het toch net iets te lastig om aan te klampen. Ook deze keer dus geen kans voor de Nederlander om mee te spurten.

TWEE BELGEN SPRINTEN VOOR ZEGE

Jumbo-Visma en Ineos zetten alles op alles om het op een sprint te laten aankomen. Wout van Aert moest nog even om zijn lead-out Laporte heen. Ook dat deerde de gele trui niet. Jordi Meeus reed ook wel een knappe sprint en was een zeer waardige tegenstander, maar Van Aert was wel degelijk een tikkeltje sneller.