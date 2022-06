Wout van Aert blijft (op uitzondering na) de meester van de nipte sprint

Ondanks de ritoverwinning geen zegegebaar bij Wout van Aert: dan weet je dat het een nipte sprint is geweest.

Of dat Van Aert deze keer niet te vroeg wou juichen, maar het was wel degelijk een nipte sprint in Chaintré, waar de aankomst lag van de vijfde etappe van de Dauphiné. En Wout van Aert is en blijft de meester van de nipte sprint. Hoe kleiner de sprint, hoe groter de kans dat Van Aert op één of andere manier aan het langste eind trekt.

Dat is al meerdere malen gebleken doorheen de carrière van Van Aert. Vraag maar aan Tom Pidcock. De Amstel Gold Race van 2021 is het voorbeeld dat meteen in ons opkomt. Al zijn er nog anderen. We rakelen er enkelen voor u op. Uiteraard is er ook wel de uitzondering die de regel bevestigt. Niet alle nipte sprints heeft Van Aert naar zijn hand gezet.

VAN AERT VS VAN DER POEL

Laten we dus maar beginnen met die uitzondering. In de Ronde van Vlaanderen verslaat Mathieu van der Poel Wout van Aert in een koninklijke sprint met twee. Het had gerust andersom kunnen zijn, als de meet iets verder had gelegen, of Van Aert zijn sprint vroeger had ingezet. Het is misschien de sprint die hem nog het meeste achtervolgt, maar sindsdien haalt hij keer op keer de bovenhand als het spannend is.

© photonews

VAN AERT VS PIDCOCK

Hoe nipt kan een sprint zijn? Geen koers waarin dat beter tot uiting kwam dan in de Amstel Gold Race van 2021. Met het blote oog was het niet waarneembaar wie gewonnen had en zelfs de finishfoto moest daarvoor uitvergroot worden. Na de aankomst was er dan nog lange tijd commotie. Ook een jaar later is Pidcock er nog altijd niet van overtuigd dat Van Aert als eerste over de streep kwam.

© photonews

VAN AERT VS THEUNS

Het is een periode waarin Van Aert van nipte sprint naar nipte sprint rijdt. Na een periode waarin hij zich voorbereidt op de Tour, kroont Van Aert zich prompt tot Belgisch kampioen. Al bijt Edward Theuns aan de finish in Waregem ferm van zich af. Deze keer geeft de finishfoto wel een duidelijk verschil aan. Niets aan te merken op de zege van Van Aert dus.

© photonews

VAN AERT VS POGACAR

In de zware olympische wegrit in Tokio moet Van Aert met zijn krachten woekeren, want iedereen kijkt naar hem. Carapaz is gaan vliegen, maar Van Aert manoeuvreert zich wel in een positie om de zilveren medaille te pakken. Aan Tadej Pogačar heeft hij in de sprint een vette kluif. Een finishfoto, jawel, maakt duidelijk dat het slechts een banddikte scheelt. Van Aert eindigt wel degelijk voor de Sloveen.

VAN AERT VS MEEUS

Landgenoot Jordi Meeus legt Wout van Aert het vuur aan de schenen in de vijfde rit van de Dauphiné. Als opkomende man heeft Meeus wellicht de meeste snelheid, maar Van Aert heeft zijn sprint op het juiste moment gelanceerd en houdt goed de koord. Van Aert houdt stand, goed voor zijn tweede ritzege in de Dauphiné.