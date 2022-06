Julian Alaphilippe in de Tour: "We beslissen pas over 10 dagen"

Over 10 dagen wordt er beslist of Julian Alaphilippe deelneemt aan de Tour. Dat zei ploegleider Wilfried Peeters aan Het Laatste Nieuws.

In Luik-Bastenaken-Luik viel Julian Alaphilippe heel zwaar. Hij is nog altijd herstellende van die val en traint op dit moment in Livigno. "Hij werkt voort aan zijn conditie", zei ploegleider Wilfried Peeters aan Het Laatste Nieuws. "Het gaat zeker de goede kant uit met hem."

Of Alaphilippe naar de Tour kan gaan, zei Peeters daar het volgende over: "We blijven voorzichtig met hem en gaan zeker geen overhaaste beslissing nemen. Pas over 10 dagen zullen we een beslissing nemen. Misschien kan hij voor de Tour al het Frans kampioenschap rijden, maar dat is nog niet 100% zeker."