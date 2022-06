Mettepenningen legt toptalent voor jaren vast: "Kan zich nu zonder druk verder ontwikkelen"

Yordi Corsus werd in Middelkerke Belgisch kampioen, nu ligt ook zijn toekomst heel stevig vast. Dat is nu ook officieel.

Belgisch junioreskampioen veldrijden Yordi Corsus blijft tot liefst 2026 bij het team van Jurgen Mettepenningen.

2026

Dat heeft het team laten weten via zijn webstek. Als junior zal hij rijden in de kleuren van Bert Containers - Doltcini, daarna volgt de overstap naar Pauwels Sauzen - Bingoal.

“Ik ben heel tevreden: Yordi hoorde als eerstejaarsjunior al tot de top van zijn categorie. In mijn ogen is hij een groot talent. Dankzij deze verlengde overeenkomst kan hij zich nu zonder druk verder blijven ontwikkelen binnen onze ploeg", is Mettepenningen tevreden.