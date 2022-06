Verschillende Belgen aan de start in de GP van het kanton Aargau

Vandaag staat de GP van het kanton Aargau op het programma. Op de deelnemerslijst staan verschillende Belgen. Ook staan er andere mooie namen op.

Lotto Soudal staat met 4 Belgen aan de start in de GP van het kanton Aargau. Dat zijn Philippe Gilbert, Thomas De Gendt, Sylvain Moniquet en Brent Van Moer. Sander Armée rijdt mee voor Cofidis. Trek-Segafredo trekt met Otto Vergaerde naar Zwitserland. Dan zijn er nog Baptiste Planckaert voor Intermarché-Wanty-Gobert en Abram en Michiel Stockman voor Saris Rouvy Sauerland.

Ook staan er een aantal internationale toppers aan de start. UAE is in Zwitserland met Marc Hirschi, Matteo Trentin, Diego Ulissi en Alessandro Covi. TotalEnergies trekt met Peter Sagan naar Aargau. Ook zijn er Alexander Kristoff, Michael Matthews en Benoït Cosnefroy.

Het parcours in Gippingen is heel heuvelachtig. Eerst zijn er 4 ronden van zo'n 8 km. Daarna volgen 7 ronden van zo'n 20 km. Dat voor een totaal van bijna 174 km. Tijdens de ronden van 20 km moeten de renners een heuvel van 2 km beklimmen. De aankomstlijn is niet vlak. De laatste halve kilometer loopt ongeveer 5% omhoog. Ide Schelling won vorig jaar en staat ook aan de start.