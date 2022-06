Een-tweetje voor Alpecin-Fenix in Dwars door het Hageland: Nederlander wint voor ploegmaat Gianni Vermeersch

In Dwars door het Hageland doet Alpecin-Fenix het vaak goed en ook dit jaar. Gianni Vermeersch kwam in de buurt van de zege, maar die was uiteindelijk voor een ploegmaat.

Diegenen die het meest zin hadden om in de aanval te gaan, waren allemaal Belgen: Huybs, Vanoverschelden, Thomas, Reynders en Daniëls kleurden het eerste deel van Dwars door het Hageland. Ondanks hun weerwerk was het een onbegonnen zaak om vooruit te blijven, zeker omdat Wellens zich ook bedrijvig toonde. Na zijn versnelling bleef er nog zo'n vijftig man over vooraan in de koers. Campenaerts en Lampaert waren andere namen die in de finale verwacht werden. Campenaerts kwam echter ten val en Lampaert stond op een verkeerd moment lek. Er waren nog wel meer lekke banden te bespeuren. Wellens bleef doortrekken en kreeg bij een volgende versnelling Van der Hoorn, Florian Vermeersch en Van den Bossche mee. RIESEBEEK KNALT OP ONVERHARDE STROOK WEG Lampaert meldde zich toch nog in de finale. De kansen van Merlier waren wel verkeken: de ketting van de snelle man van Alpecin-Fenix werkte niet mee. De voorsprong van de vier bleek finaal niet voldoende. De Nederlander Riesebeek probeerde het dan maar solo en reed weg op een onverharde strook. Met een voorsprong die boven de 20 seconden ging, stegen zijn kansen al snel. Sénéchal deed er met een versnelling aan Grasbos een flink stuk af, maar nadien werd er weer naar mekaar gekeken. De ontknoping kwam er zoals steeds op de Citadel van Diest. Riesebeek hield stand: een mooie overwinning van de Nederlander. Het werd 1 en 2 voor Alpecin-Fenix met ook Gianni Vermeersch op het podium. Sénéchal werd derde.