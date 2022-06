Reacties Alpecin na 1-2 in het Hageland: "Spijtig als je zelf de benen hebt om te winnen, maar superblij voor Oscar"

Alpecin-Fenix en Dwars door het Hageland, dat blijft een goede combinatie. Een 1-2 zette het zelfs neer. Wat hadden de twee renners van de ploeg die het podium haalden daarover te zeggen?

Oscar Riesebeek bleef nog net uit de greep van een achtervolgend duo. "Ik ben geen veelwinnaar", geeft de Nederlander toe. "Dit is mijn eerste echte overwinning. Als je de kans krijgt , moet je die met beide handen grijpen en dat hebben we gedaan. Deze koers is iets speciaals. Ik had hier nog nooit gereden. De vorige jaren heb ik er met veel plezier naar op tv gekeken. Mooi dat ik nu zelf kan winnen."

BEZINKEN

Wie dan een hevige uitbarsting van emoties had verwacht, was bij hem wel bij het verkeerde adres. Riesebeek bleef er heel kalm onder bij die eerste zege. "Ik ben van nature een rustige jongen. Het moet missen nog een beetje bezinken."

Achter de microfoon van de Exterioo Cycling Cup deed ook Gianni Vermeersch zijn verhaal. Vermeersch klopte eerst op het stuur, maar stak dan mooi de duim omhoog voor zijn ploegmaat. "Het is spijtig als je zelf de benen hebt om te winnen, maar ik ben superblij voor Oscar. Hij komt met goede vorm uit de Giro. Om met de ploeg als 1 en 2 te eindigen, is natuurlijk fantastisch."