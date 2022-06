'Intermarché-Wanty-Gobert is zo goed als rond met Franse renner'

Lilian Calmejane is zo goed als rond met Intermarché-Wanty-Gobert. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Hij zou de 1e inkomende transfer van de Belgische ploeg zijn.

Dit seizoen rijdt Calmejane voor AG2R Citroën en is hij ploegmaat van onder meer Greg Van Avermaet. In totaal rijdt hij al 4 jaar voor die ploeg.

Calmejane heeft 12 overwinningen. In 2016 won hij nog een rit in de Vuelta. Een jaar later won hij een etappe in de Tour. Zijn laatste zege dateert al van 2019. Via Intermarché-Wanty-Gobert probeert hij zichzelf opnieuw uit te vinden.