Amaury Capiot wil meer steun van zijn ploeg

Amaury Capiot voelt niet de volledige steun van zijn ploeg en wil er ook meer. Dat vertelde hij in een interview met Wielerflits.

Dit seizoen is Amaury Capiot aan zijn 8e profjaar bezig. Het is zijn 2e voor Arkéa Samsic, maar hij voelt zich niet helemaal gesteund in de ploeg. Zo vertelde hij aan Wielerflits. "In de Brussels Cycling Classic moest ik werken voor Daniel McLay", zei hij. "Ik zou een dag later in de Ronde van Limburg mijn kans krijgen, maar op de bus waren ze opeens van gedacht veranderd."

"Het meest storende daaraan was dat ik een week eerder de 3e rit van de Boucles de la Mayenne had gewonnen", ging hij verder. "Voor mij een bewijs dat ik goed bezig was. Het is heel frustrerend als je nadien dan je kans niet krijgt. Ze hadden dan gezegd om de Elfstedenronde te rijden, maar dat hoefde voor mij dan ook niet."

VEEL DEZELFDE TYPES

"Voor de komende weken zullen we het nog een beetje moeten bekijken. McLay is er niet bij in de Baloise Belgium Tour, maar Hugo Hofstetter wel. Het probleem is ook dat er in de ploeg te veel van hetzelfde zit. Er zijn veel rappe mannen, maar niemand steekt er echt bovenuit. En anders is er nog het BK. Ik weet dat ik niet de snelste ben, maar je moet toch altijd met ambitie naar daar gaan", besloot Capiot.