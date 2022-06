Arnaud Démare etaleert Giro-vorm nu ook in zijn thuisland en klopt onder meer Elia Viviani

Na zijn drie ritzeges en de behaalde puntentrui in de Giro wilde Arnaud Démare ook in zijn thuisland met veel plezier scoren. Dat kon in de Route d'Occitanie.

Met drie klimmetjes van derde categorie op het menu, ging het parcours van de openingsetappe wellicht niet zwaar genoeg zijn om de sprintersploegen te verrassen. Vier vluchters probeerden het toch: Cabedo, Mol, Danes en Goubert. ONVERMIJDELIJKE MASSASPRINT Ook bij het aanvatten van de lokale laatste ronde lagen de vier nog op kop. Op 20 kilometer van de aankomst waren ze wel teruggegrepen en leek het peloton dus op weg naar de verwachte massasprint. Die viel inderdaad niet te vermijden. Démare en Viviani waren de grootste favorieten voor de dagzege. Démare liet zien dat het geen toeval is dat hij in de Giro succes kende en was de snelste Op l'Isle Jourdain. Barbier positioneerde zich nog tussen de twee favorieten en werd tweede. Viviani moest genoegen nemen met de derde stek.