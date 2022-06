Belgische Jongeling reageert op interesse Intermarché: "Wat denk je: het is een jongeling, die kunnen we iets ontfutselen?"

De contractbesprekingen bij Intermarché-Wanty-Gobert lopen niet al te vlot, maar er is aan inkomende zijde wel iets op komst.

Het dossier van Rune Herregodts zou bijna rond zijn, klinkt het al eventjes in de wandelgangen. Dan maar eens polsen bij de renner zelf?

1 augustus

"Zelfs als er iets aan de hand zou zijn, dan mag dat toch pas op 1 augustus gecommuniceerd worden", was Herregodts bij de pinken bij Sporza.

"Wat had je gedacht: het is een jonge renner, ik kan hem iets proberen ontfutselen?", kon er een lachje af. Om vervolgens toch iets prijs te geven: "Hilaire Van Der Schueren? Dat is net als Walter Planckaert een aangename ploegleider, ze lijken wel wat op elkaar qua aanpak."