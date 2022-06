De 2e plaats van Lennert Van Eetvelt komt niet meer in gevaar in de slotetappe van de Giro U23

Lennert Van Eetvelt is 2e geëindigd in de Giro U23. In de slotetappe kwam zijn 2e plaats niet meer in gevaar. Leo Hayter is de eindwinnaar.

De slotetappe van de Giro U23 was niet de zwaarste tijdens de afgelopen 7 dagen. In het klassement kon er bovenin nog weinig veranderen. Dat kwam ook door de grote verschillen. Leo Hayter had na 3 dagen al een ruime voorsprong. Lennert Van Eetvelt won op de voorlaatste dag een zware bergrit en nam zo een grote optie voor de 2e plaats. Romain Grégoire won de slotetappe in Pinerolo. In het klassement veranderde niets meer. Van Eetvelt eindigt zo 2e op 2'12" van Hayter. Van Eetvelt volgt zo Henri Vandenabeele op, die de voorbije 2 jaar telkens op het podium eindigde.