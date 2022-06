Terugblik met Mieke Docx (Lotto Soudal) op recente knappe prestaties: "Dacht dat ik GP Mazda Schelkens ging winnen"

De naam van Mieke Docx dook de laatste weken enkele keren op bij de ereplaatsen. Knappe prestaties toch wel in de tweede rit van de Thüringen Tour, Dwars door de Westhoek en de GP Mazda Schelkens. Wielerkrant had het hierover met de renster van Lotto Soudal.

Bij elk van die wedstrijden finishte Mieke Docx in de eerste groep. In de tweede rit in de Thüringen Tour werd het een 10de plek. In Dwars door de Westhoek was ze 25ste en in de GP Mazda Schelkens 4de. Welk van die resultaten schat ze nu het hoogste in? "Ik was wel blij met mijn 10de plaats in de rit in de Thüringen Tour", verwijst Docx naar de etappe in en rond Gera. "Daar reed toch een mooi peloton."

Een paar dagen later kwam er veel minder goed nieuws uit Duitsland: de fietsen van Lotto Soudal waren gestolen. "Het was de vierde dag, dus we waren al een beetje moe. Het was heel hard aan het regenen. Als ze je dat dan melden vlak voor het ontbijt, is dat niet aangenaam. Het was geen prettige ervaring, een dag om snel te vergeten. Gelukkig hadden we wel onze reservefietsen bij."

ZURE NASMAAK

Dwars door de Westhoek en de GP Mazda Schelkens waren de eerstvolgende wedstrijden op de kalender. "De GP Mazda Schelkens liet een zure nasmaak achter. Ik zag in de laatste meters nog drie rensters passeren. Tot 10-20 meter voor de meet dacht ik nog te winnen. Nuja, het zal wel meer geweest zijn dan dat, maar in mijn hoofd lijkt dat zo."

De overwinning zat er dus zeker in. "Mijn gevoel was echt dat ik ging winnen, maar dan werd ik nog net door drie rensters voorbijgestoken, waardoor ik ook naast het podium viel." Al was er wel een troostprijs: een speciale trui die Docx mocht aantrekken tijdens de podiumceremonie.

TRUI VOOR DE TUSSENSPRINTS

"Bij drie tussensprinten waren er telkens vijf punten, drie punten en één punt te verdienen", legt Docx uit. "Ik had aanvankelijk niet de bedoeling om voor die trui te gaan. In een wedstrijd heb ik liever niet veel stress. Bij de eerste spurt zat ik vooraan en besloot ik om toch mee te doen. Ik heb een mooi aantal punten verzameld en kon vanwege die trui dan toch naar het podium."