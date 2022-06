Yves Lampaert werd nog uitgesloten voor ellebogenwerk in finale slotrit Baloise Belgium Tour

De finale van de slotrit in Baloise Belgium Tour krijgt nog naklank. Ging Yves Lampaert niet te ver met zijn ellebogenwerk? Daar ging de discussie al snel over.

In een knetterende Gouden Kilometer speelde de strijd om de eindzege zich af. Nadat Tim Wellens het eerste tussensprintje won, dreigde die met de eindzege aan de haal te gaan. Bij de volgende twee sprintjes werd de renner van Lotto Soudal echter klem gereden door Quick-Step en vooral door Yves Lampaert.

MANOEUVRES MET HOOFD EN ELLEBOOG

Tactisch mogen de wielerploegen uiteraard alle geoorloofde middelen aanspreken om hun slag thuis te halen. Alleen ging Lampaert bij zijn manoeuvres al eens inleunen met zijn hoofd en duwde hij ook Wellens weg met zijn elleboog. Dat ging allemaal toch redelijk ver.

Tot dat besluit kwam de wedstrijdjury uiteindelijk ook. Lampaert werd bestraft volgens artikel 2.12.007 (5.1). De vastgestelde inbreuk op het reglement is dan het afwijken van de gekozen baan en het hierdoor hinderen of in gevaar brengen van een andere renner met een onreglementaire sprint. Diskwalificatie dus en een boete van 200 Zwitserse frank voor Lampaert. Bovenaan het eindklassement veranderde dat evenwel niets.