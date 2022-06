Ellen van Dijk overklast tegenstand op NK tijdrijden

Ellen van Dijk is opnieuw Nederlands kampioen tijdrijden. In Emmen overklaste ze de tegenstand.

Vorig jaar werd Ellen van Dijk wereldkampioen tijdrijden in Brugge. Vorige maand brak ze nog het werelduurrecord.

In Emmen vertrok van Dijk als topfavoriete op het Nederlandskampioen tijdrijden. Het parcours was bijna 30 km lang. Ze was bij elk tussenpunt de snelste aan de finish was haar tijd 35'55".

Op de 2e plaats eindigde Shirin van Anrooij op 1'03" van de winnares. De 3e plaats was voor Riejanne Markus (op 1'38").

Voor van Dijk is het al haar 5e Nederlandse titel in het tijdrijden. Haar 1e dateert al van 2007. Ook werd ze al 2 keer wereldkampioen tijdrijden.