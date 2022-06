Locatie voor EK veldrijden in 2024 bekendgemaakt

De Europese wielerbond heeft dinsdag de gaststad voor het EK veldrijden in 2024 bekendgemaakt.

Het Spaanse Pontevedra wordt de organisator van het EK veldrijden in 2024. Het Europese kampioenschap zal er georganiseerd worden op 2 en 3 november 2024.

Het is de eerste keer dat een EK in Spanje georganiseerd wordt. Vorig jaar was Nederland de organisator. Dit jaar is Namen de gaststad, in 2023 het Franse Pontchâteau.

De regerende Europese kampioenen bij de profs zijn op dit moment Nederlanders. Lars van der Haar en Lucinda Brand wonnen de titel vorig jaar.