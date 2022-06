Jonas Rickaert met succes aan zijn liesslagader geopereerd: een lange revalidatie wacht op hem

Goed nieuws uit het kamp van Alpecin-Fenix. Jonas Rickaert heeft een geslaagde operatie aan de liesslagader achter de rug. Die was nodig. Hij sukkelt met een vernauwing daar. Daardoor staat hij al sinds het voorjaar aan de kant.

Nu wacht Rickaert een lange revalidatie. Dat begint met een 5 weken platte rust. Het seizoen van Rickaert is wellicht afgelopen.

Good news for @RickaertJonas! He had successful surgery on the left iliac arteries today.



He now faces a lengthy rehabilitation, starting with a strict rest period for the next five weeks.



We're all behind you, Ricky 🤜🤛 pic.twitter.com/Hk4CCo0MRA