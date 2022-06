Het BK is voor Lotte Kopecky de start van een belangrijke periode

Lotte Kopecky vat een belangrijke periode aan. Ze doet mee aan het BK, de Giro, de Tour en het EK en WK op de piste.

Op het BK beseft Lotte Kopecky dat ze er alleen voor staat. Dat vertelt ze aan Het Nieuwsblad. Ze weet dat ze niet op alles zal kunnen reageren en hoopt in de loop van de koers op een mogelijke samenwerking met andere enkelingen.

Daarna volgt de Giro. Kopecky neemt die aan als een stage. Ze wil met het oog op de Tour beter worden. Al gaat ze ook voor een ritzege, zoals 2 jaar eerder. Dat was toen haar 1e zege in de WorldTour. Ze bestempelt die zege als een kentering in haar carrière.

JETLAG

Eind juli start de Tour. Iets waar Kopecky enorm naar uitkijkt. Ze wil die op dezelfde rustige manier aanvatten, net zoals ze in het voorjaar doet. Ze hoopt op de gele trui na de 3e rit. Om die daarna in het slotweekend aan ploegmate Demi Vollering af te geven.

Het baanwielrennen is dit seizoen minder belangrijk voor Kopecky. Er is het EK in München, waar ze zich vooral wil focussen op de individuele nummers. Later in oktober volgt het WK in Roubaix. Maar ze weet dat ze de jetlag goed zal moeten verteren, want 2 weken eerder is er het WK op de weg in Australië.