Patrick Lefevere vindt het BK 3 keer na elkaar in West-Vlaanderen te veel

Het BK is voor de 3e keer op rij in West-Vlaanderen. Patrick Lefevere zegt in Het Nieuwsblad dat dat te veel is. Ook vindt hij het parcours te kort.

In 2020 was het BK in Anzegem. Een jaar later was dat in Waregem. Dit jaar is Middelkerke het decor en volgend jaar wordt het Izegem. Dat zou 4 keer op een rij West-Vlaanderen worden. Patrick Lefevere vindt dat te veel. Dat laat hij weten via zijn column in Het Nieuwsblad.

Binche zal het BK in 2024 organiseren. Lefevere vindt dat niets te vroeg. Ook zegt hij dat de bond eens naar Durbuy moet kijken. Hij heeft gehoord dat Marc Coucke heel enthousiast is van de passage van de Baloise Belgium Tour in Durbuy.

Ook vindt Lefevere het parcours te kort. Het is 200 km. Lefevere weet dat dat niet in het voordeel is van zijn ploeg, want ze starten zonder sprinter. Er wordt gesuggereerd dat er moet gekoerst worden zoals in Gullegem Koerse. Veel aanvallen en in de ontsnappingen gaan, maar Lefevere vindt dat het BK en Gullegem Koerse totaal niet te vergelijken zijn.