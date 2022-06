Reacties na NK bij vrouwen: gedachten bij Amy Pieters en herinnering aan WK veldrijden komt boven

Het NK bij de vrouwen zorgde voor heel wat emoties. Amy Pieters en zelfs het WK veldrijden kwamen na afloop aan bod in de reacties.

De gelukkigste renster van allemaal, was uiteraard de nieuwe Nederlandse kampioene. Al stond Riejanne Markus ook wel even stil bij het feit dat ze uitgerekend Amy Pieters opvolgt. Pieters, die nadat ze maanden in coma lag nog steeds niet kan praten. Een crowdfundingsactie is overigens opgestart voor Pieters om de kosten die verbonden zijn aan haar herstel te kunnen vergoeden.

"Vorig jaar vierde ik de titel van Amy Pieters een dag na de koers met haar", vertelde Markus in haar eerste interview nadat ze zelf Nederlands kampioene werd. "Nu moet ik haar al het hele jaar missen in de koers. Ik denk heel veel aan haar en ik hoop dat ze trots op mij is."

ZOALS IN FAYETTEVILLE

De titel van Markus betekende ook dat Shirin van Anrooij het met een tweede plaats moest stellen. "Ik voelde me heel sterk. Om een sprint om de Nederlandse titel bij de elite te verliezen met zo'n klein beetje, is heel zuur. Het doet me denken aan mijn tweede plaats op het WK veldrijden." Van Anrooij werd op het WK veldrijden in Fayetteville tweede bij de beloften na een spurt tegen landgenote Puck Pieterse.