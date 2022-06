Discussie over positie in ploeg maar Merlier wel voor 2de keer kampioen: "Ik had het gevoel dat ze het mij gunden"

Als Roodhooft na het BK zegt dat Merlier naar Quick-Step gaat, kan je over diens positie in zijn huidige ploeg vragen stellen. Al is er voor Merlier weinig aan de hand. De sprinter is vooral blij met zijn titel.

Het BK is dan ook aan het uitgroeien tot zowat zijn favoriete koers. "Ik ben al twee keer zesde geweest en ik win twee keer. Dit is dus wel een koers die mij ligt", onderstreept Tim Merlier. "Ik wist wel dat ik goed was. Het had gewoon nog niet meegezeten."

Dat is het minste wat je kan zeggen: na een lelijke val in Parijs-Roubaix bleven de naweeën van zijn armblessure merkbaar en kwam Merlier ook twee keer bijna ten val in de Ronde van Limburg. "Ik had getwijfeld om even te stoppen. Na overleg is besloten om toch in koers te blijven. Waar mogelijk hebben ze mij rust gegeven."

EMOTIES OP PODIUM

Dat heeft dan blijkbaar toch geholpen. De podiumceremonie na het BK was emotioneel. "Het is niet gemakkelijk geweest, met mijn arm. Ik heb de Giro gemist en de laatste weken zat het dan niet mee. Als je dan nu wint, komt er alles uit."

U kunt HIER al lezen hoe Roodhooft erop wees dat Merlier wel de tricolore verovert, maar die volgend jaar bij Quick-Step zal laten zien. Desondanks is Merlier niet ontevreden over de huidige situatie bij Alpecin-Fenix. "Ze waren toch allemaal blij dat ik gewonnen had. Ik krijg geen lead-out, maar uiteindelijk zat Jasper Philipsen in mijn wiel en kon ik gewoon sprinten. Ik was blij dat ik mijn kans mocht gaan."

NIET MOETEN OPOFFEREN

Dat was voor de nieuwe Belgische kampioen uiteraard het voornaamste. "Voor hetzelfde geld moet je u opofferen. Ik vond het wel mooi dat ik mocht sprinten. De sfeer is op zich wel goed. Ik had ook wel het gevoel dat ze het mij gunden. Ik heb een goede dag gehad."