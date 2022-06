Zesvoudig winnaar groene trui formeel: "Van team veranderen zou wel eens enige oplossing kunnen zijn voor Cavendish"

Quick Step-Alpha Vinyl heeft zijn selectie voor de Tour bekend gemaakt, met Fabio Jakobsen als sprinter van de ploeg. En dus zonder Mark Cavendish.

Mark Cavendish mag zijn groene trui niet verdedigen, want Quick-Step - Alpha Vinyl kiest voor Jakobsen als sprinter.

Cavendish zelf reageerde via de sociale media met een prikje (lees er hier nog eens alles over), volgens een gewezen meervoudig winnaar van de groene trui moet er nu iets gebroken zijn.

Verrijking

"Cavendish aan de start is altijd een verrijking voor de Tour. We zullen hem missen dit jaar", aldus Erik Zabel bij Sporza.

"Als Cavendish een gooi wil doen naar een 35e ritzege in de Tour, zou verhuizen naar een ander team wel eens de enige optie kunnen zijn. Maar het is geen garantie op succes, want hij zou het dan zonder Morkov moeten doen."